A sessão desta terça-feira,16, na Câmara de Sena – mostrou que o nível dos debates no parlamento da cidade a cada semana piora mais.

Hoje alcançou o estágio sofrível.

Há uns 30 anos acompanho debates em parlamentos para jornais….

Foi o pior que já vi….

A sessão foi uma reunião remunerada com recursos do povo que se limitou a um festival de defesa-ataque-defesa-ataque a duas figuras políticas da cidade…Gehlen, o prefeito e Mazinho, o ex-prefeito.

Será que não há nada de mais importante a debater em Sena do que puxar o saco do prefeito e do ex-prefeito em 300 horas de bla-bla-blá…

Uma babação sem fim.

E alguns com linguajar chulos..

Não se viu uma ideia, um projeto de interesse público…

Coitada de Sena Madureira e sua população…

Se tiver estômago…assista…

Até adiantei os entretantos e já pus logo nos finalmentes…

Veja…



J R Braña B.

(…)

Conteúdo parceiro