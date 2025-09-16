A sessão desta terça-feira,16, na Câmara de Sena – mostrou que o nível dos debates no parlamento da cidade a cada semana piora mais.
Hoje alcançou o estágio sofrível.
Há uns 30 anos acompanho debates em parlamentos para jornais….
Foi o pior que já vi….
A sessão foi uma reunião remunerada com recursos do povo que se limitou a um festival de defesa-ataque-defesa-ataque a duas figuras políticas da cidade…Gehlen, o prefeito e Mazinho, o ex-prefeito.
Será que não há nada de mais importante a debater em Sena do que puxar o saco do prefeito e do ex-prefeito em 300 horas de bla-bla-blá…
Uma babação sem fim.
E alguns com linguajar chulos..
Não se viu uma ideia, um projeto de interesse público…
Coitada de Sena Madureira e sua população…
Se tiver estômago…assista…
Até adiantei os entretantos e já pus logo nos finalmentes…
Veja…
J R Braña B.
(…)
