Por Ingrid Andrade

GdA – Já estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Corrida do Servidor em Cruzeiro do Sul, destinada à comunidade em geral. Todas as vagas para servidores estaduais cruzeirenses já foram preenchidas. Os interessados podem se inscrever pelo site runningacre.sport.blog, mediante pagamento da taxa correspondente.

Em Rio Branco, a 12ª edição da Corrida do Servidor iniciou as inscrições para servidores nesta terça-feira, 16, a partir das 10h, pelo site oficial da Secretaria de Estado de Administração (Sead). Para a comunidade em geral, as inscrições começaram nesta quarta-feira, 17, também mediante taxa de inscrição.

Valores dos kits para a comunidade:

Kit Plus – R$ 70,00: camiseta regata, número de peito, medalha de metal e pós-corrida.

Kit Promocional – R$ 50,00: número de peito, medalha de metal e pós-corrida.

A Corrida do Servidor 2025 será realizada no dia 19 de outubro em Cruzeiro do Sul e no dia 26 de outubro em Rio Branco, com largada prevista para 6h em ambas as cidades. O horário específico para a Meia Maratona (21 km) será divulgado em breve.

Além dos percursos tradicionais de 5 km e 10 km, a edição deste ano traz uma novidade: a Meia Maratona. A competição premiará os atletas masculino e feminino com o melhor tempo geral, considerando a soma dos resultados das etapas de Cruzeiro do Sul e Rio Branco. A premiação será uma passagem aérea de ida e volta para a Corrida Internacional de São Silvestre 2025, exclusiva para servidores públicos do Estado do Acre.

Para confirmar a participação, cada atleta deverá doar 2 kg de alimentos não perecíveis no momento da retirada do kit, que inclui camiseta, número de identificação e medalha para todos que completarem a prova.

O secretário adjunto de Pessoal da Sead, Guilherme Duarte, destacou a importância do evento: “A Corrida do Servidor vai além da competição esportiva. É um momento de integração, valorização e incentivo à saúde dos nossos servidores. Este ano, com a novidade da Meia Maratona e a abertura ao público, reforçamos o esporte como ferramenta de qualidade de vida e bem-estar.”

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, reforçou o compromisso do governo com o evento: “A Corrida do Servidor simboliza o reconhecimento do Estado ao trabalho dos servidores. A cada edição, buscamos inovar para tornar a experiência ainda mais completa e inclusiva, incentivando hábitos saudáveis e ações de solidariedade.”

Além das provas de corrida, a programação do Mês do Servidor contará com atividades de lazer e bem-estar, consolidando o compromisso do governo em valorizar os servidores e promover qualidade de vida, saúde física e mental.