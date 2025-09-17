A solenidade, realizada no auditório da Uninorte, reuniu mais de 600 participantes, entre gestores, profissionais e estudantes da área esportiva. Ao longo do dia, medalhistas olímpicos como Lars Grael, André Heller e Magic Paula, além de representantes do CBC, que ministraram palestras e compartilharam experiências sobre a importância do esporte na transformação social. (GdA)

Grifo meu: Paula, a maior jogadora de basquete de todos os tempos do Brasil…superou Hortência…assista alguns de seus lances históricos..

E esse lance de craque de Paula, um totozinho, na voz do maior narrador de futebol na TV brasileira…Luciano do Vale…contra os Estados Unidos…



J R Braña B.