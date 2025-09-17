Agência Brasil

A comunicação pública tornou-se ainda mais necessária no atual cenário político e econômico, marcado por recentes ameaças à democracia e à soberania brasileira. A avaliação é da jornalista e ex-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) Tereza Cruvinel.

Ao lançar o livro Memória de um Desafio – A guerra da TV pública e a criação do sistema EBC, sobre os bastidores da criação da empresa e o debate a respeito da comunicação pública, Tereza citou ainda a necessidade de uma interação entre radiodifusão e comunicação digital.

“A debilitação da democracia, buscada pela extrema direita, só poderá ser barrada por cidadãos livres, críticos, instruídos e bem informados, imunizados contra a mentira e a manipulação. E formar este cidadão é a missão fundamental dos canais públicos em todo o mundo”, disse.

A jornalista comentou ainda o que considera os principais desafios da EBC em meio à retomada da comunicação pública pós-governos Temer e Bolsonaro. “Hoje, eu diria que o desafio continua sendo tornar a EBC relevante e, de fato, complementar aos sistemas privado e estatal/governamental”.

“Isso exigirá um compromisso mais claro do governo com a comunicação pública e investimentos elevados nos canais, em tecnologia e em recursos humanos. Acho também que é preciso restaurar pontos da lei original deformados ou suprimidos por Temer”, avaliou Tereza.

Para a ex-presidente da EBC, embora não deva tutelar os sistemas públicos, o Estado deve garantir os meios para que eles cumpram sua missão complementar. “E isso vai do respeito à independência à garantia dos recursos financeiros necessários”, completou a jornalista.

“Aqui, no Brasil, precisamos de um compromisso claro do Estado com a comunicação pública. Mas precisamos também de uma sociedade mais exigente em relação a essas mídias públicas, mais consciente do que elas significam. A educação para a mídia ainda é algo incipiente entre nós e ela precisa ser impulsionada”, concluiu.

Tereza foi a primeira presidente da EBC em sua criação e ocupou o cargo de outubro de 2007 a outubro de 2011, período em que foi lançada a TV Brasil. Antes de comandar a empresa pública, a jornalista atuou em diversos veículos, incluindo 24 anos no jornal O Globo.

Serviço

O lançamento do livro, em Brasília, ocorree nesta quarta-feira (17) no Bar Beirute, na 109 Sul, com sessão de autógrafos, a partir das 18h30. Já no Rio de Janeiro, o lançamento da publicação será no dia 7 de outubro, na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a partir das 18h.