Divulgação – O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) organizará neste dia 17 mais uma edição do Fórum Estadual de Formação Esportiva, a partir das 9h.

O evento, que acontece mensalmente em diferentes regiões do Brasil, desta vez será na capital do Acre, em Rio Branco, no Auditório da Uninorte.

Com apoio da Associação Desportiva Filhos do Rei (Asdefir) e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Acre (SEEL/AC), o Fórum reunirá gestores, treinadores e lideranças esportivas entre elas Lars Grael, campeão mundial na Vela e medalhista olímpico, André Heller, campeão olímpico pela seleção brasileira de vôlei, e Magic Paula, campeã mundial em 1994 e prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta-96, todos embaixadores da entidade.

Eles compartilharão suas experiências como campeões olímpicos e também ajudarão no debate de estratégias que fortalecerão a formação de atletas nos clubes brasileiros.

Esta será a 21ª edição do Fórum, que é realizado pelo CBC desde setembro de 2023. Além do Acre, outros estados que também já receberam o evento foram Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Roraima, Amapá, além do Distrito Federal.

“Queremos engajar gestores esportivos e ampliar a adesão de clubes ao Programa de Formação de Atletas. É uma oportunidade única para mostrar como o CBC contribui para o desenvolvimento do esporte brasileiro e para a formação de novos talentos”, destacou Paulo Maciel, presidente do CBC.

(…)

Conteúdo parceiro