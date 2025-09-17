O novo Cartão Nacional de Saúde (CNS), a partir de agora, passa a exibir nome e CPF no lugar do antigo número.

A mudança foi anunciada nesta terça-feira (16) pelos ministérios da Saúde e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI)., do Governo Lula.

A previsão é que 111 milhões de cadastros sejam inativados até abril de 2026 – desde julho, 54 milhões já foram suspensos. Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que pacientes sem CPF continuam sendo atendidos normalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Não estamos deixando ninguém para trás. As pessoas que não têm CPF ainda vão continuar a ser atendidas”, disse. “Não há sistema nacional de saúde público que tenha o volume, a diversidade e a complexidade dos dados que tem o SUS”, completou.

Grifo meu: o GdA deu a notícia do Ministério da Saúde no seu site oficial, aqui, como se fosse uma conquista só do Acre….é muita desfaçatez…

…O texto começa assim: ‘a partir de agora os acreanos.. ‘….😂…Não é somente os acreanos…..são os brasileiros, que, a partir de agora, o cartão SUS passa a exibir o número do CPF.



J R Braña B.

