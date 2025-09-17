Eduardo Moreira dá um nome melhor para a PEC da Blindagem-Impunidade…

‘PEC das Facções criminosas…’

E não esqueça…dos oito parlamentares federais do Acre, apenas uma deputada, Socorro Nery, voltou contra.

Hoje o senador Petecão(veja) disse que votará contra também…(vamos aguardar o voto dos outros dois senadores bolsonaristas)..

Ouça o que diz Eduardo Moreira, do ICL…

Pra ser bem claro..:

Esses sete deputados federais do Acre que votaram na PEC da Impunidade, nenhum deles, merece o seu voto em 2026.

Não seja otário…



J R Braña B.

(…)

Conteúdo parceiro