Eduardo Moreira dá um nome melhor para a PEC da Blindagem-Impunidade…
‘PEC das Facções criminosas…’
E não esqueça…dos oito parlamentares federais do Acre, apenas uma deputada, Socorro Nery, voltou contra.
Hoje o senador Petecão(veja) disse que votará contra também…(vamos aguardar o voto dos outros dois senadores bolsonaristas)..
Ouça o que diz Eduardo Moreira, do ICL…
Pra ser bem claro..:
Esses sete deputados federais do Acre que votaram na PEC da Impunidade, nenhum deles, merece o seu voto em 2026.
Não seja otário…
J R Braña B.
(…)
