Por Ingrid Andrade

GdA – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou nesta terça-feira, 16, o resultado da análise documental dos candidatos inscritos na primeira chamada para as vagas remanescentes do curso de especialização ao nível de pós-graduação lato sensu (MBA) em Inteligência Artificial e Ciência de Dados para o Setor Público. O edital também abre novas inscrições para a segunda chamada do processo seletivo.

O MBA é voltado para servidores públicos estaduais e pretende capacitar profissionais para o uso de tecnologias e ferramentas inovadoras na gestão pública.

Os interessados em concorrer às vagas remanescentes da 2ª chamada poderão se inscrever na sexta-feira, 19, até as 23h59min, por meio do link: https://forms.gle/ototo9rhsv1uXtzs8. O resultado da análise documental será divulgado no Diário Oficial do Estado no dia 23 de setembro.

Conforme o cronograma retificado, os recursos referentes ao resultado poderão ser interpostos até 24 de setembro, também pelo e-mail decap.atendimento@gmail.com. A matrícula dos aprovados será efetuada em 29 de setembro e o início do curso está previsto para o dia 30 de setembro.

Segundo a chefe do Departamento de Formação e Capacitação do Servidor (Decap), Priscila Melo, a iniciativa visa investir e contribuir na qualificação dos servidores: “Estamos ampliando as oportunidades de capacitação para que nossos servidores possam atuar de maneira ainda mais inovadora e estratégica na gestão pública”.

Para o secretário adjunto de Pessoal, Guilherme Duarte, o MBA contribui para o desenvolvimento do serviço público estadual. “Essa especialização é um marco para o Estado, pois prepara nossos profissionais para os desafios das novas tecnologias aplicadas à administração pública”, afirma.

Confira o edital completo.