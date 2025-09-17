Por Ingrid Andrade

GdA – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), publicou nesta segunda-feira, 15, no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado da investigação criminal e social do concurso público para provimento de cargos de nível superior do órgão.

Os candidatos podem consultar individualmente as respostas aos recursos interpostos contra o resultado da investigação social diretamente no portal do Instituto AOCP. As informações permanecerão disponíveis pelo prazo de dez dias, a contar da data de publicação.

A relação contempla os cargos e vagas para diversas regiões do estado, como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia, Plácido de Castro, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Tarauacá, Rodrigues Alves e Senador Guiomard, entre outros municípios. As funções previstas no certame são de agente de autoridade de trânsito, analista de sistema, analista de trânsito, assistente de trânsito, examinador de trânsito, contador, engenheiro civil e pedagogo.

Para esclarecimentos adicionais, os candidatos podem entrar em contato com o Instituto AOCP pelo telefone (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (horário de Brasília).