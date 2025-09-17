Senador Petecão faz comunicado ao seu partido, o PSD.
Grifo meu: na verdade, é a PEC da impunidade…
J R Braña B.
(…)
Conteúdo parceiro
Senador Petecão faz comunicado ao seu partido, o PSD.
Grifo meu: na verdade, é a PEC da impunidade…
J R Braña B.
(…)
Conteúdo parceiro
A solenidade, realizada no auditório da Uninorte, reuniu mais de 600 participantes, entre gestores, profissionais e estudantes da área esportiva....
Por Ingrid Andrade GdA - O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do...
Por Ingrid Andrade GdA - O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulgou nesta...
Em discurso nesta quarta-feira (17/9), o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) se manifestou contrário à aprovação da Proposta de Emenda...
Por José Porfiro* - Nas eleições estaduais de 2018, o então candidato Gladson Cameli (atual governador, prestes a concluir seu...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.