O deputado Luiz Gonzaga, primeiro-secretário da Aleac, comemorou a criação do Comitê Central Peru-Brasil para a Integração, formado por Ucayali e Acre, durante encontro entre autoridades dos dois países em Brasília.

Também foi definido o novo horário de funcionamento da Agência Federal de Impostos e da Polícia Federal em Iñapari-Assis, que passa a operar das 7h às 19h, alinhado ao controle peruano.

Segundo Gonzaga, a medida reforça o protagonismo do Acre.



— O Acre se consolida como uma importante rota comercial entre o Brasil e países da América do Sul. O Peru é um importante aliado comercial e a criação do comitê será importante para Acre e Ucayali, gerando oportunidades de negócios entre as duas regiões – destacou.

O deputado também ressaltou o avanço do “Corredor de Exportación Central”, voltado à integração com o Peru.



— O reconhecimento por parte do governo peruano e o comprometimento do governo brasileiro demonstram que nossas pautas estão sendo ouvidas e atendidas nas esferas federais – afirmou Gonzaga.

O governador de Ucayali, Manuel Gambini, disse que a criação do comitê é um marco histórico.



— É uma conquista que vem sendo trabalhada há anos e que representa um marco na atribuição de um papel de liderança a Ucayali na agenda binacional. Este novo espaço promoverá projetos-chave como os voos transfronteiriços Cruzeiro do Sul–Pucallpa, o fortalecimento do transporte fluvial e logístico de Pucallpa conectado ao porto de Chancay, bem como iniciativas em saúde, meio ambiente e segurança – afirmou.

(oea com info da Aleac)

