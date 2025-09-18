No ac – O repasse de R$ 100 mil da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) para a realização da Semana Evangélica 2025 no município de Assis Brasil, no interior do Acre, provocou revolta entre fazedores de cultura do estado. A principal crítica dos artistas e produtores culturais é a dificuldade recorrente de acesso a recursos para eventos culturais, enquanto o apoio financeiro a um evento religioso foi viabilizado “fora das normas habituais”. A FEM justificou o repasse afirmando que a verba é oriunda da Casa Civil do governo e não faz parte do orçamento anual da cultura. Já a secretaria de comunicação do estado afirma que a origem do recurso é a Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN.

(…)

Com a palavra, o MP…

(…)