Vou falar por mim neste caso específico.

Quem foi o jênio – com j mesmo – que decidiu marcar o jogo-festa dos veteranos do futebol em Sena Madureira para o próximo dia 20?.

Quase uma semana antes dos 121 anos da cidade.

Não faz o menor sentido.

Muita gente que vai a Sena reencontrar a cidade nesta época chega a partir do dia 24, ou, como no meu caso, apenas no dia 25.

Não sei se foi a prefeitura que escolheu essa data…

Se foi, peço ao prefeito Gehen que mude essa data!

O jogo tradicional dos veteranos não é uma competição entre oponentes de um lado e outro.

É, sobretudo, uma festa de reencontros.

Por isso, não há lógica em antecipar esse evento paralelo em cinco dias, deslocando-o da data magna do município.

Poderia perfeitamente ocorrer na sexta, 26, ou no sábado, 27.

Quem vai a Sena nessa época não vai para jogar futebol.

O futebol é um detalhe menor.

E a escolha dessa esdrúxula data do dia 20, deixará o evento ainda muito menor, irrelevante.

Parabéns aos envolvidos.

No meu caso, vou ficar somente com a lembrança de outros reencontros.

Assim…Craques de Sena…João Alfredo, Diniz, Gean, Gilson(meu amigo de sempre), o então prefeito Nilson e Valdiro.

E ao lado do melhor jogador de futebol de Sena, do Acre e do Brasil que vi jogar...Admo.



J R Braña B.

(…)

