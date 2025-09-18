Nunca os municípios recebem os valores cheios distribuídos pelo governo federal…os descontos já são feitos antes do dinheiro cair no caixa da prefeitura…..com Sena não é diferente.

Construímos abaixo uma tabela, de forma didática, para que os moradores navegantes da cidade compreendam.

No caso de Sena, os recursos são:

1 – PM (Fundo de Participação dos Municípios) foi a maior fonte, mas também sofreu os maiores descontos (INSS, Receita Federal, PASEP e FUNDEB).

2 – ICMS e IPVA entram via cota-parte estadual, sempre com dedução de 20% para o FUNDEB.

3 – Outros repasses menores: ITR, Simples Nacional, IPI Exportação.

A tabela…

Traduzindo: O governo federal transferiu R$ 5,5 milhões, mas após todos os descontos obrigatórios, sobraram R$ 4,2 milhões líquidos para a prefeitura de Sena Madureira administrar no período analisado, 1 a 18 deste mês.

Recursos esses transferidos pelo Banco do Brasil, registro.

De nada.

J R Braña B.

