Uma audiência inédita na Justiça Federal de Rio Branco reuniu cerca de 100 posseiros na segunda-feira, 15.
O caso trata de um pedido de reintegração de posse feito pelo Incra no Projeto de Assentamento Walter Arce, localizado no município de Bujari, onde foi identificada ocupação irregular.
O juiz responsável, Ed Lyra, decidiu realizar a sessão de forma presencial, diante do grande número de envolvidos, o que deu à audiência um caráter incomum.
A decisão judicial sobre o futuro da área ainda é aguardada.
