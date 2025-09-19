Uma audiência inédita na Justiça Federal de Rio Branco reuniu cerca de 100 posseiros na segunda-feira, 15.

O caso trata de um pedido de reintegração de posse feito pelo Incra no Projeto de Assentamento Walter Arce, localizado no município de Bujari, onde foi identificada ocupação irregular.

O juiz responsável, Ed Lyra, decidiu realizar a sessão de forma presencial, diante do grande número de envolvidos, o que deu à audiência um caráter incomum.

A decisão judicial sobre o futuro da área ainda é aguardada.

(…)

Conteúdo parceiro