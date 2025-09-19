EBC – O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) prorrogou até as 23h59 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (23) o prazo para que os aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) manifestem interesse em permanecer na lista de espera dos cargos. O prazo terminaria nesta quinta-feira (18).

A etapa deve ser feita pelos candidatos pelo aplicativo gov.br ou no site SouGov.Br.

O acesso deve ser feito com login único da conta de serviços digitais do governo federal, o portal Gov.br, nos níveis de segurança prata ou ouro.

O novo prazo está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

