Do Ifac – O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou, nesta sexta-feira (19.09), os editais para o Processo Seletivo 2026/1, com a oferta de 990 vagas para cursos técnicos integrados e subsequentes, nos campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Baixada do Sol (Transacreana) e Xapuri.

As inscrições começam na segunda-feira (22.09), de forma online, gratuitas, e serão realizadas até as 17h do dia 31 de outubro de 2025. Acesse nos links abaixo os editais dos cursos técnicos subsequentes e integrados:

CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES AO ENSINO MÉDIO – EDITAL PROEN/IFAC Nº 04, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025

CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS – EDITAL PROEN/IFAC Nº 03, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI

https://selecoes.ifac.edu.br/

