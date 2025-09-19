Ifac – Representantes de todos os campi do Instituto Federal do Acre (Ifac) acompanharam o reitor Fábio Storch de Oliveira durante a Marcha dos Reitores, realizada em Brasília entre os dias 15 e 17 de setembro.

A experiência aproximou os estudantes do cenário político nacional e do funcionamento do Parlamento, evidenciando a importância da captação de recursos, da manutenção dos campi e do diálogo direto com deputados e senadores.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Agenda em Brasília

Na programação, o Ifac apresentou seu portfólio de demandas e projetos, incluindo a proposta do Campus Fronteira, que busca ampliar o alcance da instituição.

Os estudantes participaram de reuniões em oito gabinetes parlamentares e visitaram o Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica), a Setec (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica), o Senado Federal e a Câmara dos Deputados.

Voz dos Campi

Renan Oliveira (Cruzeiro do Sul – CCS): “A gente pode observar e comentar com os estudantes como é feita a captação de emendas para melhorias do campus.”

Ananda Alessa (Xapuri – CXA): “Foi possível entender como funciona a manutenção do nosso campus e o trabalho dos deputados.”

Kayki Felismino (Baixada do Sol – CBS): “Foi uma honra acompanhar a política acontecer de perto, isso muda totalmente a perspectiva.”

Ana Júlia (Tarauacá – CTA): “Está fazendo parte da minha formação como pessoa e como aluna. Quero agradecer ao Ifac pela oportunidade.”

Maria Oyolle (Sena Madureira – CSM): “Aprendemos várias coisas e foi uma oportunidade muito boa de acompanhar nosso reitor.”

Victor Hugo (Rio Branco – CRB): “Foi uma experiência maravilhosa, uma oportunidade incrível de conhecer melhor a rotina parlamentar.”

Formação Além da Sala de Aula

O reitor Fábio Storch destacou que a participação dos estudantes fortalece a articulação entre ensino, pesquisa, extensão e vivências sociais e políticas.

“É gratificante ver jovens acompanhando de perto um ofício de tanta responsabilidade. Eles puderam perceber como se constroem políticas públicas e como lutar por melhorias para nossa instituição e para a manutenção da educação pública, gratuita e de qualidade”, afirmou.