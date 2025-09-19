América, o grupo musical dos EUA que, em 1.971, lançou essa música hino…
A Horse With No Name (algo como ‘um cavalo sem nome’).
Letra e música feitas após uma jornada pelo deserto…
Um lugar árido, solitário…mas completo de vida…
Eu vi isso no deserto do Atacama, no Chile.
Porque o deserto é mais que um deserto, é um personagem.
E essa música é brincadeira…
Versos fundamentais:
//No deserto você não poder lembrar o seu nome
//Porque não há ninguém para lhe causar dor
//La la la la la la la la la
Ouça…
Linda demais..!
Boa noite…tô meio baleado da saúde…
Quem acompanha oestadoacre pode ter percebido a minha pouca frequência…
J R Braña B.
(…)
