América, o grupo musical dos EUA que, em 1.971, lançou essa música hino…

A Horse With No Name (algo como ‘um cavalo sem nome’).

Letra e música feitas após uma jornada pelo deserto…

Um lugar árido, solitário…mas completo de vida…

Eu vi isso no deserto do Atacama, no Chile.

Porque o deserto é mais que um deserto, é um personagem.

E essa música é brincadeira…

Versos fundamentais:

//No deserto você não poder lembrar o seu nome

//Porque não há ninguém para lhe causar dor

//La la la la la la la la la

Ouça…

Linda demais..!

Boa noite…tô meio baleado da saúde…

Quem acompanha oestadoacre pode ter percebido a minha pouca frequência…



J R Braña B.

(…)

