GdA – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), divulgou nesta sexta-feira, 19, no Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital nº 095 Sead/Iapen, que retifica pontos do edital anterior e convoca os candidatos aprovados para a posse nos cargos ofertados no concurso público do Instituto de Administração Penitenciária e da Polícia Penal do Estado.

Os candidatos deverão apresentar todos os laudos médicos exigidos à Junta Médica Oficial do Estado até o dia 30 de setembro de 2025, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidência), localizado na Rua Benjamin Constant, nº 351, Bairro Cerâmica, em Rio Branco. Alternativamente, o atendimento também será realizado nos dias 18 e 25 de setembro, das 8h às 12h, na Rua Félix Gaspar, nº 3806, Bairro Centro, em Cruzeiro do Sul.

A posse dos aprovados ocorrerá no dia 6 de outubro de 2025. Em Rio Branco, a cerimônia será realizada às 10h, no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), situado na Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera. Já em Cruzeiro do Sul, a posse será no mesmo dia e horário, na Unidade Prisional Manoel Neri, localizada na Linha do Divisor, km 10, Bairro Formoso.

Os candidatos podem obter informações adicionais junto ao Instituto de Administração Penitenciária, das 8h às 14h, pelo telefone (68) 3223-9833, ou com a Sead, pelo e-mail concursos.gov@gmail.com.