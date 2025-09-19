O Centro de Pesquisa e Análises Heráclito (CPAH) anunciou uma parceria inédita com a TellmeGen, empresa internacional de referência em análise genética.

Com isso, o Brasil passa a contar, pela primeira vez, com o sequenciamento completo do genoma humano (WGS 30x) – considerado o exame mais avançado do mundo para compreender o DNA.

O que isso significa para o Brasil

1 Pioneirismo: O CPAH é o primeiro centro brasileiro a oferecer o mapeamento integral do DNA, colocando o país no mesmo patamar de centros de referência mundial.

2 Avanço científico: Enquanto os testes genéticos comuns analisam apenas pontos específicos, o sequenciamento completo examina mais de 3 bilhões de posições do DNA.

3 Precisão: A tecnologia ’30x’ garante que cada região do genoma seja lida cerca de 30 vezes, aumentando a exatidão e reduzindo erros.

4 Saúde personalizada: Permite identificar variantes raras e mudanças estruturais do DNA que antes não eram detectadas, auxiliando no diagnóstico de doenças hereditárias e na prevenção de condições de saúde.

5 Atualizações futuras: O genoma de uma pessoa não muda, mas a ciência evolui. Assim, quem realiza o exame terá acesso a atualizações gratuitas das descobertas científicas durante o primeiro ano com o tellmeGen+.

Diferenciais para os brasileiros

1 Acesso a tecnologia de ponta, antes disponível apenas em grandes centros internacionais.

2 Democratização do exame, com descontos exclusivos para distribuidores e parceiros, ampliando o alcance dessa inovação.

3 Investimento para a vida toda, já que o sequenciamento completo pode ser revisitado sempre que novos avanços da ciência surgirem.

Segundo a TellmeGen, o objetivo da parceria é ‘permitir que mais brasileiros desvendem os segredos de seu próprio DNA e utilizem essas informações para uma vida mais saudável e informada’.

Traduzindo tudo acima: agora no Brasil já dá para ler todo o DNA de uma pessoa, como se fosse um livro gigante que mostra como o corpo dela funciona.

(oea com info da MF Presso Global)

(…)

Conteúdo parceiro