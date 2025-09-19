Por Lilia Camargo

GdA – “Desde o primeiro atendimento até o transplante de córnea, nunca precisei pagar nada. Fui tratada com rapidez, cuidado e dedicação”, conta Isabel Timóteo, moradora de Rio Branco.

Em 2021, uma bactéria provocou uma úlcera na córnea de Isabel, deixando sequelas que a colocaram na fila para transplante. Em 2024, ela foi chamada para a cirurgia na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, realizada com sucesso.

Hoje, Isabel não só recupera a visão, mas também reforça a confiança no SUS, que completa 35 anos, mostrando que a saúde pública é sinônimo de cuidado, rapidez e esperança.