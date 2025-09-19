Por Agência O Globo (exclusivo para leitores oestadoacre.com)
Seis meses após subir ao palco do Dolby Theater, em Los Angeles, para receber o Oscar de melhor filme internacional, Walter Salles segue conquistando prêmios pelo trabalho em “Ainda estou aqui“. O diretor brasileiro marcou presença na abertura do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha, nesta sexta-feira (19).
A cerimônia marcou a entrega do Grand Prix FIPRESCI 2025 recebido por “Ainda estou aqui”. Concedido anualmente há 25 anos, o prêmio é dado pela Federação Internacional de Críticos de Cinema para o melhor filme do ano segundo votantes da organização.
A votação contou com a participação de 739 críticos de cinema de 75 países diferentes. Esta foi a primeira vez que um filme brasileiro recebeu o troféu.
— Existem prêmios que tocam mais fundo no coração. O Grand Prix da FIPRESCI é, sem dúvida, um deles. Receber este prêmio de uma associação de críticos de cinema internacional tão destacada é uma honra para mim e para toda a família de ‘Ainda estou aqui’. Graças aos críticos de culturas diversas, nosso filme ganhou novas matizes , o que foi fundamental para que o filme fosse descoberto pelo público e permanecesse nas salas de cinema, que, como vocês sabem, é onde filmes devem ser vistos — disse Salles em discurso de agradecimento.
Entregue desde 1999, o Grand Prix já foi recebido por nomes como Jean-Luc Godard, Maren Ade, Pedro Almodóvar, Alfonso Cuarón, Jafar Panahi, Ryusuke Hamaguchi, Aki Kaurismäki, Paul Thomas Anderson, Terrence Malick, Michael Haneke, Yorgos Lanthimos e Chloé Zhao.