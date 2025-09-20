No Rio de Janeiro
Caetano faz chamado para este domingo
(…)
No Rio de Janeiro
Caetano faz chamado para este domingo
(…)
Informações Quaest A aprovação da chamada PEC da Blindagem em dois turnos pela Câmara nesta semana não passou batida nas...
Gov Fed - A ferramenta que utiliza a tecnologia Cell Broadcast Service (CBS) para envio de alertas por celular, será disponibilizado...
Thor Dantas teve seu nome lançado neste sábado, 20, pelo PCdoB, para disputar o governo do Acre no próximo ano....
O PCdoB realizou, na noite de sexta, 19, no auditório da Fecomércio, em Rio Branco, a abertura de sua Conferência...
O novo Cartão Nacional de Saúde (CNS), a partir de agora, passa a exibir nome e CPF no lugar do...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.