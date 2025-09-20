O PCdoB realizou, na noite de sexta, 19, no auditório da Fecomércio, em Rio Branco, a abertura de sua Conferência Estadual, considerada por muitos como o maior ato de resistência democrática no estado nos últimos anos.

O evento reuniu mais de 300 pessoas e contou com representantes de partidos como PT, MDB, PV, PSB, Rede Sustentabilidade e PSD.

O presidente estadual do PCdoB, Eduardo Farias, defendeu a construção de uma frente ampla em torno da reeleição de Lula em 2026 e do fortalecimento de uma bancada comprometida com o desenvolvimento, a democracia e a soberania nacional.

A presença das diversas legendas reforçou o caráter plural da Conferência e a disposição de construir alianças.

A programação trouxe falas contundentes das lideranças presentes.

O dirigente nacional Adalberto Monteiro levou a mensagem da presidente do PCdoB e ministra Luciana Santos, enfatizando que os desafios do Brasil passam pela união das forças progressistas.

O deputado Edvaldo Magalhães destacou o crescimento do partido no Acre e criticou duramente a política externa do governo norte-americano, em contraponto ao trabalho do governo brasileiro.

Já a ex-deputada federal Perpétua Almeida defendeu a formação de um palanque forte para Lula no Acre e uma candidatura ao governo estadual.

Representantes de outros partidos também reforçaram a necessidade de unidade, criticaram os retrocessos locais e nacionais e apontaram caminhos para 2026, em um ato que combinou memória histórica, renovação e estratégia política.

Destaques dos partidos presentes ao evento dos comunistas

PCdoB – Eduardo Farias

◼Defendeu a criação de uma Frente Ampla.

◼Priorizou a reeleição de Lula em 2026.

◼Enfatizou a geração de empregos e combate ao êxodo da juventude no Acre.

PCdoB Nacional – Adalberto Monteiro (em nome de Luciana Santos)

◼Apontou dois grandes desafios: vitória de Lula em 2026 e mudanças estruturais no Brasil.

◼Reforçou a necessidade de unir forças democráticas, populares e patrióticas.

PCdoB – Edvaldo Magalhães

Destacou o crescimento do partido no Acre, com forte presença de mulheres (41%) e jovens (28%).

◼Criticou o governo Trump e elogiou o papel de Jorge Viana na Apex-Brasil.

◼Reforçou a defesa da soberania nacional.

PCdoB – Perpétua Almeida

◼Defendeu candidatura ao governo do Acre em 2026.

◼Criticou a gestão de Gladson Cameli (queda da educação, abandono da agricultura familiar).

◼Disse que sem candidatura própria o campo progressista enfraquece Lula no Acre.

PSD – Pedrinho Oliveira

◼Defendeu o fortalecimento das bancadas estaduais e federais.

◼Reafirmou a importância de nomes como Perpétua Almeida e Edvaldo Magalhães.

PV – Manoel Lima

◼Afirmou que a plenária mostra energia de renovação.

◼Defendeu combater a extrema-direita “perversa” e atuar na base da população.

MDB – Vagner Sales

◼Relembrou a proximidade histórica entre MDB e PCdoB no Acre.

◼Apostou no crescimento do PCdoB e valorizou a atuação de Edvaldo Magalhães.

PT – André Kamai

◼Disse que reeleger Lula em 2026 é fundamental para barrar o golpismo.

◼Defendeu punição aos que atentaram contra a democracia.

◼Criticou a gestão de Gladson Cameli e desafiou alguém a mostrar avanços no estado.

PSB – César Messias

◼Criticou a aprovação da PEC da Blindagem, apoiada por 7 dos 8 deputados federais do Acre.

◼Denunciou a tentativa de esconder dos eleitores o destino das emendas PIX.

Rede Sustentabilidade – Inácio Moreira

◼Afirmou que a Rede/PSOL terá candidaturas majoritárias em 2026.

◼Disse que o partido está aberto a dialogar e construir alianças de centro-esquerda.



J R Braña B.

(…)

