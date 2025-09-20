Gvo Fed – A ferramenta que utiliza a tecnologia Cell Broadcast Service (CBS) para envio de alertas por celular, será disponibilizado na Região Norte ainda este mês.

Hoje, 20 de setembro, foram enviadas mensagens de alerta de demonstração para moradores e visitantes das seguintes cidades:

Amapá: Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Tartarugalzinho;

Amazonas: Manaus, Manacapuru, Novo Airão e Iranduba;

Acre: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Jordão;

Pará: Belém, Parauapebas, Paragominas e Tucuruí;

Roraima: Boa Vista, Amajari, Bonfim e São João da Baliza;

Tocantins: Palmas, Araguaína, Gurupi e Talismã;

Rondônia: Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena.

O objetivo é mostrar à população dessas cidades como o sistema funcionará a partir de 24 de setembro, data em que estará disponível a toda a Região Norte.

Para que serve a tecnologia Cell Broadcast Service (CBS)

Alertas de emergência : tsunamis, enchentes, desastres naturais, terremotos, incêndios, ataques ou riscos à população.

Mensagens governamentais e de defesa civil : evacuação, instruções de segurança, avisos de risco iminente.

Informações públicas rápidas: em alguns países, também usado para comunicações sobre saúde (ex.: pandemia).

O Cell Broadcast Service (CBS) é uma tecnologia de difusão de mensagens curtas em redes móveis. Diferente de um SMS comum (que vai de ponto a ponto), o CBS envia uma mesma mensagem para todas as pessoas em uma determinada área de cobertura de antenas.

(…)

