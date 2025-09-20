Informações Quaest

A aprovação da chamada PEC da Blindagem em dois turnos pela Câmara nesta semana não passou batida nas redes sociais.

Levantamento da Quaest aponta que 83% das postagens feitas entre 16 e 19 de setembro foram críticas.

As reações negativas se dividiram: 46% contra o Congresso, 40% em torno das manifestações convocadas para este domingo e 15% levantando suspeitas de um acordo entre o Centrão e a direita bolsonarista para acelerar também o PL da Anistia.

Do lado do apoio — apenas 17% — apareceram basicamente parlamentares e militantes bolsonaristas. Eles defendem a PEC como resposta a uma suposta “perseguição política” de ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes.

O levantamento foi feito por meio de escuta digital em plataformas como Instagram, Facebook, X (antigo Twitter), YouTube e Reddit, além de grupos de WhatsApp, Telegram e Discord.