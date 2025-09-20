Ufac – O Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (Ufac) conquistou o primeiro lugar entre as escolas públicas do Acre com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A instituição alcançou média geral de 589,4 pontos, com a participação de 24 estudantes no exame.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, destacou que o resultado reafirma o papel da universidade na educação básica: “A conquista do Colégio de Aplicação no Enem é motivo de muito orgulho para a Ufac. Esse resultado mostra a dedicação dos nossos estudantes, professores e técnicos, e reafirma o compromisso da universidade com a qualidade da educação pública no Acre.”

O diretor do Colégio de Aplicação, Cleilton França dos Santos, ressaltou que o desempenho é fruto de uma construção coletiva. Ele afirmou que a dedicação dos alunos, a competência do corpo docente, o apoio das famílias e a estrutura garantida pela universidade foram decisivos, mesmo diante dos desafios. “Esse resultado é fruto de um trabalho coletivo, que envolve estudantes, professores, técnicos e famílias. Mesmo com as mudanças de espaço, após a interdição do prédio, conseguimos manter um ambiente formativo sólido, integrado ao ensino, pesquisa e extensão, o que contribuiu para esse desempenho,” afirmou.

O levantamento foi realizado pela empresa AIO Educação e considerou apenas escolas com pelo menos dez alunos participantes. Em seguida, aparece o Instituto Federal do Acre (Ifac), campus Rio Branco, que obteve a segunda colocação com média de 575,2 pontos e 126 alunos.

Na sequência estão o Colégio Militar Estadual Dom Pedro II, de Cruzeiro do Sul (566,7 pontos), o Colégio Militar Dom Pedro II, de Rio Branco (551,1 pontos), e a Escola Presbiteriana João Calvino (545,2 pontos). Também figuram entre as dez primeiras a Escola José Ribamar Batista (542,7), a Escola Humberto Soares da Costa (540,3), o Ifac campus Sena Madureira (534,9), o Colégio Acreano (530,0) e a Escola Edmundo Pinto de Almeida Neto (529,6).

No ranking geral do estado, que inclui instituições públicas e privadas, o Colégio de Aplicação aparece em 7º lugar, e o Ifac, campus Rio Branco, ocupa a 9ª posição.