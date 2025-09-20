Thor Dantas teve seu nome lançado neste sábado, 20, pelo PCdoB, para disputar o governo do Acre no próximo ano.

Médico infectologista, Thor participou da conferência estadual do partido, onde abraçou militantes, tirou fotos, conversou à vontade, fez um discurso e aceitou o convite-desafio.

— Vou precisar de todos. Dos que têm experiências em outras jornadas e dos novos.

Filiado ao PSB, Thor afirmou que o Acre está se acabando por conta da má gestão do governo atual.

— O Gladson é um cara legal, boa praça, brincalhão, tira fotos com as pessoas, mas sua administração é uma incompetência só.

A seguir, trechos do anúncio-convite do deputado Edvaldo e da resposta afirmativa de Thor Dantas.

Dep Edvaldo – será a surpresa

Thor Dantas: ‘Contém comigo’



J R Braña B.

