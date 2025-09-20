O Globo – O canal no YouTube do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, desapareceu da plataforma, segundo constatou a AFP em uma busca neste sábado sem que as autoridades tenham se manifestado até o momento.

Grifo meu: as big techs, essas empresas privadas que controlam as redes antissociais no mundo, querem controlar tudo, mas se insurgem quando os governos nacionais propugnam uma regulação… Agora tiraram o presidente eleito pelo voto direto Nicolás Maduro das suas redes…Brasil precisa criar suas próprias redes…isso também é soberania…



J R Braña B.

