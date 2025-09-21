(…)O Globo – Em um memorando de 17 páginas, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a exigir que os cerca de 90 jornalistas credenciados para cobrir a agência obtenham aprovação prévia para publicar qualquer informação que lhe diga respeito, confidencial ou não, ou correm o risco de perder o acesso ao Pentágono. O documento ainda restringe a circulação da imprensa, designando grandes áreas do prédio como proibidas para a circulação sem escolta.

(…)

Grifo meu: tenho dito que esse governo dos EUA terá muita dificuldade em concluir o mandato…é um desastre na economia e desastre ainda maior nos direitos e liberdades individuais…agora exige saber com antecedência o que a imprensa vai divulgar….E não era na Venezuela que havia censura?!!!!

J R Braña B.

(…)

Conteúdo parceiro