Fotos: Juan Díaz
Rio Branco fez como pôde a sua manifestação contra a anistia, a PEC da Bandidagem, e pela aprovação da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil.
Participei com Deyse e vi como um recomeço dos atos de rua em Rio Branco.
Mil pessoas, talvez, nas bordas do Lago do Amor.
Não importa.
Quem esteve disposto a ir à demonstração política foi.
E contribuiu.
Algumas lideranças políticas do campo da ‘esquerda’ – entre aspas mesmo – sequer apareceram.
É o caso de Jorge Viana, que quer voltar a ser senador e não aparece numa manifestação popular em Rio Branco há trocentos anos.
Aí fica difícil.
O futuro candidato ao governo incentivado pelo PCdoB, Thor Dantas(abaixo camisa azul), estava lá.
A ex-deputada Perpétua, idem.
O vereador Kamai, também.
Até o velho guerreiro Nilson Mourão, que enfrenta problemas de saúde, foi e somou.
Mas quem precisaria estar na linha de frente, inclusive, ter ajudado na mobilização não dá as caras.
Imagine o trabalho de mobilização, de convencimento, de uma semana, de um ex-senador, ex-governador, num ato como esse.
Ligando para um e para outro, quadruplicaria o número de pessoas.
Lembro de São Paulo hoje.
Erundina, 90 anos… veja.
Por isso Erundina é Erundina.
E nunca será esquecida.
‘Líderes’ omissos em horas decisivas, o tempo se encarregará deles.
Mas amanhã vão estar pedindo votos.
Não venham me pedir votos nem ajuda.
J R Braña B.
(….)
