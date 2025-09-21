Fotos: Juan Díaz

Rio Branco fez como pôde a sua manifestação contra a anistia, a PEC da Bandidagem, e pela aprovação da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil.

Participei com Deyse e vi como um recomeço dos atos de rua em Rio Branco.

Mil pessoas, talvez, nas bordas do Lago do Amor.

Não importa.

Quem esteve disposto a ir à demonstração política foi.

E contribuiu.

Algumas lideranças políticas do campo da ‘esquerda’ – entre aspas mesmo – sequer apareceram.

É o caso de Jorge Viana, que quer voltar a ser senador e não aparece numa manifestação popular em Rio Branco há trocentos anos.

Aí fica difícil.

O futuro candidato ao governo incentivado pelo PCdoB, Thor Dantas(abaixo camisa azul), estava lá.

A ex-deputada Perpétua, idem.

O vereador Kamai, também.

Até o velho guerreiro Nilson Mourão, que enfrenta problemas de saúde, foi e somou.

Mas quem precisaria estar na linha de frente, inclusive, ter ajudado na mobilização não dá as caras.

Imagine o trabalho de mobilização, de convencimento, de uma semana, de um ex-senador, ex-governador, num ato como esse.

Ligando para um e para outro, quadruplicaria o número de pessoas.

Lembro de São Paulo hoje.

Erundina, 90 anos… veja.

Por isso Erundina é Erundina.

E nunca será esquecida.

‘Líderes’ omissos em horas decisivas, o tempo se encarregará deles.

Mas amanhã vão estar pedindo votos.

Não venham me pedir votos nem ajuda.



