Ufac – O Restaurante Universitário (RU) da Ufac recebe de terça-feira, 23, a quinta-feira, 25, das 10h às 14h e das 16h às 20h, a equipe o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) para uma etapa da campanha de atendimento biométrico à comunidade acadêmica do campus-sede, facilitando o acesso à regularização do título para estudantes e servidores. O serviço é gratuito e realizado de forma ágil e prática.

Com 93,45% do eleitorado acreano que possui biometria, o TRE-AC busca atingir os cerca de 40 mil eleitores que ainda não realizaram o procedimento, muitos deles jovens que emitiram o título de eleitor durante o período da pandemia, quando a coleta de digitais estava suspensa.