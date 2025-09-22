Por Daniella Almeida

EBC –Os cartões de Confirmação de Inscrição dos candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025) para as provas objetivas já estão disponíveis desde às 18h desta segunda-feira.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informa que o documento traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Acesso

O acesso ao cartão de confirmação de inscrição deverá ser feito pelo candidato na Página de Acompanhamento, no site da banca organizadora do certame, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para fazer o login, é preciso digitar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha da conta Gov.br.

O MGI e a FGV recomendam levar o cartão impresso no dia da realização das provas do chamado Enem dos Concursos para facilitar a localização.

Provas

Em 2025, a segunda edição do CNU terá as provas aplicadas em dois dias.

A primeira fase, da prova objetiva ocorrerá em 5 de outubro, em 228 cidades.

Em 7 de dezembro, ocorrerão as provas discursivas. Diferentemente da primeira edição, somente os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para essa segunda fase do concurso poderão fazer as provas. Nesse caso, o Cartão de Confirmação de Inscrição para realização da prova discursiva somente estará disponível em 1º de dezembro.

Para cargos de nível superior, a prova objetiva será realizada em 5 de outubro, das 13h às 18h.

Os candidatos a cargos de nível intermediário também farão as provas em 5 de outubro, das 13h às 16h30.

Em todos os casos, os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), meia hora antes do início.

Inscrições confirmadas

O certame registrou 761.528 inscrições confirmadas, de pessoas de 4.951 municípios, de todos os estados brasileiros.

As regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436) concentram o maior número de inscrições, seguidas pelas regiões Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

As mulheres representam 60% dos inscritos – um aumento de 3,8%, em relação à edição anterior, quando correspondiam a 56,2% do total de candidatos.

O edital do certame garante que, no mínimo, 50% das vagas da segunda etapa, de provas discursivas, sejam preenchidas por mulheres, desde que haja candidatas aprovadas nessa fase, com as notas mínimas necessárias nas provas objetivas.

A segunda edição do CNU contempla 3.652 vagas em 32 órgãos e entidades federais. Do total de vagas, 25% são reservadas a pessoas negras; 5% a pessoas com deficiência (PCD); 3% a indígenas e 2% a quilombolas. O CNU 2025 recebeu mais de 250 mil inscrições nessas cotas estabelecidas por lei.