Por Gabriel Freire

GdA – O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança nas obras de ampliação da Avenida Idelfonso Cordeiro, em Cruzeiro do Sul, como parte das ações da Operação Verão 2025. A intervenção vai acrescentar 5 quilômetros de extensão a via, conectando a AC-405 à Avenida Mâncio Lima e proporcionando maior fluidez ao trânsito local.

As equipes do Deracre estão executando serviços de abertura da via, terraplanagem, drenagem e pavimentação, garantindo que a população tenha um tráfego mais seguro e ágil. A obra também contribuirá para desafogar o tráfego da Avenida 25 de Agosto, uma das principais vias da cidade, beneficiando diretamente moradores e comerciantes da região.

“Estamos entregando uma obra estruturante, que melhora a mobilidade e a qualidade de vida da população de Cruzeiro do Sul”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O projeto integra o conjunto de ações do governo estadual voltado para o desenvolvimento urbano e para a melhoria da infraestrutura viária no interior do Acre, reforçando o compromisso da Operação Verão 2025 em garantir mais mobilidade, segurança e conforto à população.