Por Ingrid Andrade

GdA – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), publicou nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital nº 038 Sead/Detran, convocando candidatos aprovados no concurso público para matrícula no Curso de Formação. O certame é voltado para o provimento de cargos de Agente de Autoridade de Trânsito e Examinador de Trânsito.

A convocação contempla candidatos classificados nas etapas anteriores do concurso – Prova Objetiva, Prova de Aptidão Física, Exame Psicotécnico, Exame Médico e Toxicológico e Investigação Criminal e Social – que agora deverão realizar a matrícula para garantir participação no curso, de caráter eliminatório.

O período de matrícula será de 22 a 30 de setembro, das 7h às 14h, nos seguintes locais:

Brasileia : 6ª Ciretran, Rua Núbia G. de Farias, nº 133, bairro Francisco José Moreira.

: 6ª Ciretran, Rua Núbia G. de Farias, nº 133, bairro Francisco José Moreira. Cruzeiro do Sul : 1ª Ciretran, Avenida Copacabana, nº 658, bairro Floresta, sala 11.

: 1ª Ciretran, Avenida Copacabana, nº 658, bairro Floresta, sala 11. Rio Branco: Sala Estúdio da Assessoria de Comunicação do Detran/AC, Estrada Dias Martins, nº 894, Jardim Primavera.

Será aceita matrícula por procuração, sem necessidade de reconhecimento de firma, desde que acompanhada de cópia do documento de identidade do candidato e apresentação do documento de identidade original do procurador. Para efetivar a matrícula, é necessário entregar um envelope pardo com cópia dos documentos exigidos em edital.

O Curso de Formação será realizado em Rio Branco, com início previsto para 7 de outubro, às 7h, no auditório do Detran/AC, na Estrada Dias Martins, nº 894, Jardim Primavera. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino, podendo se estender aos fins de semana e feriados.

O curso para Agente de Autoridade de Trânsito terá carga de 200 horas-aula, enquanto o curso para Examinador de Trânsito contará com 80 horas-aula. O material necessário para participação deverá ser custeado pelo candidato.