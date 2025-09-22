O Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou uma linha de crédito rural de até R$ 12 bilhões para liquidar ou amortizar dívidas de custeio, investimento e Cédulas de Produto Rural (CPR) de produtores prejudicados por eventos climáticos.

Podem acessar o crédito:

Produtores rurais e cooperativas;

Operações do Pronaf, Pronamp e demais produtores;

CPRs emitidas até 30/06/2024 e em situação de adimplência nessa data.

Requisitos:

Empreendimentos em municípios que decretaram calamidade ou emergência (2020-2024) reconhecidos pelo governo federal;

Ou perdas mínimas de 20% em pelo menos duas das três principais atividades agrícolas.

A medida vale para dívidas já renegociadas ou prorrogadas, com vencimento entre setembro de 2025 e dezembro de 2027.

CONDIÇÕES – A linha de crédito terá os seguintes limites:

até R$ 250 mil para beneficiário do Pronaf

até R$ 1,5 milhão para beneficiário do Pronamp

até R$ 3 milhões para os demais produtores rurais

PRAZOS – O prazo de reembolso é de até nove anos, incluído até um ano de carência, de acordo com a capacidade de pagamento do mutuário. Os interessados devem ficar atentos ao prazo para contratação, que vai até 10 de fevereiro de 2026.

