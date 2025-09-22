Por Marinara Lusvardi

Secom – O Horto Florestal de Rio Branco, espaço verde de 17 hectares localizado às margens do igarapé São Francisco, é um importante refúgio da fauna em meio à cidade. Reconhecido pela sua diversidade de aves, o espaço já é ponto de referência para observadores de pássaros da capital acreana.

Para catalogar e ampliar o conhecimento sobre as espécies registradas no local, o observador de aves e educador ambiental da Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal, Deivid de Menezes, criou o projeto “Aves do Horto Florestal” na plataforma de Ciência Cidadã iNaturalist.

Até o momento, o projeto já reúne mais de 280 observações, contabilizando mais de 80 espécies diferentes, com a participação de 34 identificadores e 7 observadores. Esses dados não apenas contribuem para o inventário de fauna do Horto, mas também podem ser utilizados em ações de educação ambiental, como a elaboração de cartilhas e atividades de sensibilização, fortalecendo o reconhecimento da biodiversidade que faz parte do ambiente em que vivemos.

Para Deivid, a atividade é uma forma de reconexão com a natureza. “Pra mim, a observação de aves é uma reconexão com a natureza. Estar no meio da floresta, não para cumprir alguma demanda do dia a dia, mas por vontade própria, para observar e aprender, humildemente entrar no lar dos animais, nos traz muitos sentimentos, emoções e reflexões. A floresta já foi nosso lar, mas a urbanização nos afastou disso. Observar as aves em vida livre em seu ambiente natural é o convite mais prazeroso que a natureza nos faz para a gente se reconectar com ela. E o Horto Florestal, que é um fragmento florestal acessível no meio da cidade, é um ótimo lugar para isso”, explicou.

Conforme o livro Aves do Acre, publicado em 2016, do professor e especialista em aves da Universidade Federal do Acre, Edson Guilherme, o estado possui 708 espécies confirmadas. Isso demonstra a imensa riqueza da avifauna acreana e reforça a importância de iniciativas locais, como a do Horto Florestal de Rio Branco, para aproximar a comunidade desse patrimônio natural.

O professor Edson Guilherme também destacou a relevância da ação. “A iniciativa do projeto Aves do Horto, no iNaturalist, é de enorme relevância científica e social. Trata-se de uma atividade fundamental para revelar a biodiversidade presente em uma área urbana florestada, como o Horto Florestal de Rio Branco, que abriga uma surpreendente riqueza de espécies de aves. Mesmo sendo um fragmento urbano relativamente pequeno, o Horto mostra-se como um verdadeiro refúgio para espécies raras e endêmicas, muitas vezes desconhecidas pela própria população local”, frisou.

Ele complementa que o projeto representa um passo essencial para o engajamento comunitário. “A conservação da natureza começa com o reconhecimento do que temos ao nosso redor e isso só é possível quando a comunidade se envolve. Quanto mais pessoas se conectarem à iniciativa, maior será a nossa capacidade de desvendar e valorizar a avifauna urbana de Rio Branco. A ciência cidadã, quando bem conduzida, transforma curiosidade em conhecimento e engajamento em conservação. Apoio integralmente o projeto e parabenizo a equipe do Horto pela brilhante iniciativa”, pontuou.

Qualquer pessoa pode colaborar com o projeto. Basta baixar o aplicativo iNaturalist e registrar suas observações pelo link:

https://inaturalist.ca/projects/aves-do-horto-florestal?tab=observers

