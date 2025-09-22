Incra – O Incra liberou mais de R$ 400 mil em créditos instalação – modalidade Fomento Mulher para 51 famílias do PAE Cruzeiro do Vale, em Porto Walter, neste domingo. A ação reforça a reforma agrária, amplia a produção da agricultura familiar e garante alimentos para a cidade.

Segundo o superintendente regional do Incra no Acre, Márcio Alecio, o compromisso é “melhorar a qualidade de vida no campo e ampliar a oferta de alimentos para a população urbana”.

Além da liberação de créditos, a agenda incluiu avanços em regularização fundiária, titulação, criação de novos assentamentos e aplicação de recursos, com a participação de representantes do Incra e apoio da Prefeitura de Porto Walter e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

O chefe de divisão do Incra, Hildebrando Veras, destacou que as medidas fazem parte das políticas públicas do Governo Federal, que vêm transformando a vida de famílias assentadas em todo o Acre.