O Instituto Federal do Acre (Ifac) iniciou, nesta segunda-feira (22/09), as inscrições para cursos técnicos nos campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Baixada do Sol (Transacreana) e Xapuri, para ingresso em 2026.1.

As inscrições serão realizadas de forma online até às 17h do dia 31 de outubro de 2025. Os cursos do Ifac são públicos, gratuitos e presenciais. Os cursos técnicos integrados ao ensino médio são voltados a jovens que estão terminando o ensino fundamental ou àqueles com até 17 anos que já concluíram o ensino fundamental.

Acesse, nos links abaixo, os editais completos:

CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES AO ENSINO MÉDIO – EDITAL PROEN/IFAC Nº 04, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS – EDITAL PROEN/IFAC Nº 03, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025

Inscrições – Para realizar a inscrição nos cursos integrados ao ensino médio, será necessário informar as notas/conceitos do 6º ao 8º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no histórico escolar do ensino fundamental.

Além dos técnicos integrados, o Ifac está abrindo vagas nos cursos técnicos subsequentes, que são destinados às pessoas que já concluíram o ensino médio e desejam continuar os estudos com uma formação de nível médio técnico.

