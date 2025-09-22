A Embrapa e o Sebrae abriram as inscrições para o curso gratuito e online “Mudanças Climáticas: Agricultura na era da produtividade e sustentabilidade”. É uma oportunidade para profissionais da imprensa aprofundarem o conhecimento nestas temáticas, com conteúdos práticos e especialistas que irão traduzir a ciência, dados inéditos e experiências reais em jornalismo de impacto. O curso, que acontece de 1º a 31 de outubro, é 100% online e voltado para jornalistas de todo o Brasil e estrangeiros que tenham o domínio da Língua Portuguesa. As inscrições podem ser feitas neste link até 30 de setembro.

O curso antecede a COP30, que acontece de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA), e busca contribuir para a preparação dos jornalistas brasileiros e correspondentes internacionais que atuarão na cobertura do evento . Também será de grande relevância para o acompanhamento das futuras ações e acordos internacionais após a conferência do clima em Belém.

Com metodologia dinâmica, o curso combina aulas gravadas (liberadas às sextas-feiras) com encontros ao vivo e interativos (sempre às quartas-feiras, no mês de outubro, às 10h – horário de Brasília). Em cinco módulos, pesquisadores e técnicos de renome vão abordar os impactos das mudanças climáticas no campo, revelar soluções inovadoras que unem bioeconomia, tecnologias tropicais e empreendedorismo sustentável, além de mergulhar nos bastidores das negociações internacionais da COP 30 e da agenda climática.

Confira os módulos e palestrantes:

Mudanças Climáticas: origem e efeitos sobre a sustentabilidade da agricultura | Giampaolo Queiroz Pellegrino, pesquisador da Embrapa em Mudança Climática e Agricultura. Negociação Global de Metas e Controle de Emissões Nacionais | Gustavo Barbosa Mozzer, pesquisador da Assessoria de Relações Internacionais da Embrapa. Atua nas negociações de Transparência na COP sob a coordenação do Itamaraty. Fixação Biológica de Nitrogênio: Ciência e Sustentabilidade | Jerri Edson Zilli, pesquisador da Embrapa Agrobiologia. Soluções para um Clima em Mudança: Diversidade e Amazônia | Eduardo Monteiro, pesquisador da Embrapa Agricultura Digital, e Joice Ferreira, ecóloga e pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental. Bioeconomia e Empreendedorismo Sustentável: Inovação, Território e Saberes Tradicionais | Pedro Cavalcante, analista técnico de Serviços Ambientais no Sebrae.

Mais do que capacitação, é um convite ao jornalismo qualificado, sobretudo para jornalistas especializados nos temas da programação, além de editores, colunistas, profissionais e estudantes de Comunicação . Cada encontro conecta conceitos, dados e casos reais, traduzidos para a prática de quem pretende ampliar repertório e aprimorar sua atuação com profundidade, credibilidade e criatividade. Garanta sua vaga e confira mais informações aqui. Ao final do curso, o participante receberá um certificado assinado pela Embrapa e Sebrae.

A Embrapa e as soluções para a redução dos impactos ambientais

A Embrapa atua com foco na ciência e no desenvolvimento de soluções tecnológicas, práticas e processos que assegurem produção de alimentos e bioprodutos mesmo face às adversidades impostas pela mudança do clima, contribuindo com a manutenção de segurança nutricional, alimentar, ambiental, econômica e social. A instituição acredita que a forma como se produz, comercializa e consome alimentos é crucial para o desenvolvimento sustentável. Esses sistemas – quando eficientes, resilientes e sustentáveis – garantem o direito à alimentação adequada e fornecem alimentos saudáveis, a preços acessíveis e em quantidades adequadas, para toda a população. Assim, diminuir a vulnerabilidade da produção e da distribuição de alimentos aos impactos negativos da mudança do clima é uma prioridade.

O Sebrae na agenda climática

O Sebrae acredita que o futuro do Brasil passa pelo protagonismo dos pequenos negócios, tanto no campo quanto na cidade, estimulando setores como bioeconomia, economia circular, agricultura regenerativa e transição energética. Integra produtores, pesquisadores e mercado, estruturando cadeias produtivas que valorizam ativos da sociobiodiversidade. Para ampliar o acesso a conhecimento e a soluções sustentáveis, a instituição investe na capacitação e em ferramentas que favorecem a adaptação às mudanças climáticas e a prosperidade dos pequenos negócios de maneira responsável, competitiva e sustentável.

Serviço

Curso Mudanças Climáticas: Agricultura na era da produtividade e sustentabilidade