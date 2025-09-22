Secom – Na última semana, os moradores de Jordão–AC receberam, pela primeira vez, o atendimento presencial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na cidade. Foram oferecidas orientações, serviços administrativos e avaliações sociais. Ao todo, foram concedidos 67 salários-maternidade, duas pensões por morte, 15 Benefícios de Prestação Continuada (BPC), 12 aposentadorias rurais e por tempo de contribuição, além de 122 atendimentos para orientação e informação.

Jordão é um município de difícil acesso, com 41,1% da população formada por indígenas. O local é considerado isolado, e só se chega até ele por aeronaves de pequeno porte ou de barco, quando as condições dos rios permitem.

“Foi um passo grande no sentido de interiorizar as nossas atividades. A presença do INSS no município é um marco de inclusão e respeito aos direitos dos povos indígenas e das comunidades isoladas do nosso estado”, afirmou o gerente-executivo do INSS em Rio Branco, Rusemberg de Lima Costa.