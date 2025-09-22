Flávia Ferronato relatou o susto com os ventos que atingiram São Paulo: “Já passei por terremoto e furacão, mas nada mais assustador do que hoje”.
Pouco depois, as rajadas quebraram janelas em diversos apartamentos.
Incra - O Incra liberou mais de R$ 400 mil em créditos instalação – modalidade Fomento Mulher para 51 famílias...
Por Luana Lima PMRB - A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), segue com...
Por Redação A Embrapa e o Sebrae abriram as inscrições para o curso gratuito e online “Mudanças Climáticas: Agricultura na era...
Secom - Na última semana, os moradores de Jordão–AC receberam, pela primeira vez, o atendimento presencial do Instituto Nacional do...
Por Marcelina Freire MPAC - O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Apoio Operacional...
