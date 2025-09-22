Por Marcelina Freire

MPAC – O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, e do Grupo de Trabalho na Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA), realiza, no próximo dia 30 de setembro, o workshop “Empregar é incluir: TEA no mercado de trabalho – construindo oportunidades no presente, abrindo portas para o futuro”. O evento acontecerá das 8h às 17h30, no Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco.

A iniciativa busca promover reflexões e apresentar práticas que favoreçam a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ambiente laboral, fortalecendo a construção de oportunidades e a garantia de direitos.

A programação contará com palestras, painéis de discussão e oficinas práticas. Entre os destaques está a palestra “Aspectos legais e direitos trabalhistas de pessoas com TEA”, ministrada pela procuradora do Trabalho, Marielle Viana, do 1º Ofício da Procuradoria do Trabalho no Município de Rio Branco. Em seguida, será realizado um painel de discussão com a participação conjunta dos palestrantes da manhã.

No período da tarde, estão previstas oficinas práticas. O primeiro módulo será conduzido pela psicóloga Maria Antonia da Silva Pinto, abordando “Modos e cuidados com as pessoas com Transtorno do Espectro Autista no ambiente de trabalho”. O segundo módulo terá como facilitador o advogado e assessor ministerial do MPAC, Leonardo Fontes Vasconcelos, com atividades voltadas para a elaboração de currículos e preparação para entrevistas.

O workshop conta com o apoio de diversas instituições parceiras, entre elas a Associação do Ministério Público do Acre (Ampac); o Ministério Público do Trabalho e Emprego (MPTE); o sistema da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Senai, Sesi; a Federação da Indústria e Comércio do Acre (Fieac), Uninorte, Energisa, Sebrae, Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), além das empresas Café Nauas e Minerale.