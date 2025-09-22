Por Luana Lima

PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), segue com a intensificação dos serviços de recuperação viária na capital. Nesta segunda-feira (22), as equipes concluíram o trabalho de remendo profundo na principal rua do bairro Portal da Amazônia e deram início à aplicação de asfalto.

Conforme a programação da Emurb, a rua Principal será totalmente asfaltada ainda esta semana, o que trará mais segurança e comodidade tanto para motoristas quanto para pedestres. Após a conclusão dessa etapa, os serviços serão expandidos para outras ruas do bairro, que também receberão a nova camada asfáltica.

O encarregado da obra, Nildomar Nunes, destacou a importância da melhoria para os moradores da região: “A importância é a melhoria da via, pois facilita para o pessoal que já enfrentava uma poeira muito forte por aqui. Com a aplicação do asfalto, tudo vai ficar certo”, frisou.

Com o avanço das frentes de trabalho, a Prefeitura reafirma seu compromisso em levar infraestrutura de qualidade para os bairros de Rio Branco, melhorando a trafegabilidade e a qualidade de vida da população.