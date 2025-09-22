TJAC – Na última sexta-feira (19/9), foi realizada a aula inaugural da quarta turma do projeto Pedalando Novos Tempos. A iniciativa oferta o curso de mecânica para bicicletas aos socioeducandos. Desta vez, serão beneficiados os adolescentes que cumprem medida de internação no Centro Socioeducativo Aquiry, em Rio Branco.

O Pedalando Novos Tempos é realizado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), em parceria com o governo do Acre, por meio do Instituto Socioeducativo (ISE), também do Ministério Público do Acre (MPAC), Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) e o Sistema S.

Na solenidade, o diretor operacional do ISE, Maurício Pinheiro, agradeceu aos profissionais envolvidos, pois a ação educativa serve como atividade extracurricular e representa novas perspectivas profissionais para os alunos. Com efeito, o diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), César Dotto, ressaltou que a formação possui 40 horas-aula e que a cada edição tem sido aperfeiçoado os conteúdos programáticos e metodologias.

A promotora de Justiça, Vanessa Muniz, reforçou que a mudança de caminhos é a síntese da socio educação. Então, dedicou palavras motivadoras para os socio educandos que vão iniciar a trilha de aprendizado.

Por sua vez, a coordenadora da Infância e Juventude, desembargadora Regina Ferrari, relembrou que este projeto foi premiado em 2024 com o Prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ela compartilhou ainda que as peças para as bicicletas que serão utilizadas durante a capacitação foram compradas com recurso proveniente da arrecadação do Bazar Solidário, realizado anualmente pelo TJAC.

“O Pedalando Novos Tempos reflete o compromisso do TJAC com a transformação social. Mais do que um projeto, simboliza a construção de uma nova rotina, novos horizontes, novos tempos e também nossa fé nos adolescentes”, disse.

O presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, falou sobre a importância dos sonhos. “Se não acreditarmos nos sonhos, não realizamos nada. As mudanças exigem coragem. Todos nós somos responsáveis pela atual e futura geração”.