Servidores da secretaria de Educação(Departamento de Escola Indígena) realizam expedição no Alto Iaco, na terra indígena Mamoadade, ainda em área do município de Sena Madureira.

oestadoacre teve acesso a algumas fotos da expedição pelo Iaco, que sofre com a falta de chuva neste período do ano….

O Iaco é mais que um rio.

Está num patamar sagrado e superior como um ser vivo que sustenta tudo ao seu redor.

O Iaco sempre foi um servidor.

Chegou a hora – talvez já tenha passado da hora – de ele ser servido pela cidade que sempre se serviu dele.

Sena, o Rio Iaco a serve por século, e agora é a sua vez de retribuir com o cuidado e a preservação.

Num pacto de cuidado mútuo.

Sem esse pacto não haverá garantia de Iaco para as futuras gerações…



Em tempo: fotos do meu amigo Eden Magalhães, que me enviou há pouco do Alto Iaco.

J R Braña B.

