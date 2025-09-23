Não foi em vão a mobilização de domingo em Rio Branco e nas principais cidades brasileiras contra a PEC da Bandidagem, a PEC da anistia e pela aprovação para ontem da Isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil.

Nesta tarde, o presidente da câmara, Hugo Motta, postou na sua rede social.

— A Câmara dos Deputados votará na quarta-feira (1/10) o projeto de isenção do imposto de renda (PL 1087/25), sob relatoria do deputado@ArthurLira_. O parlamentar apresentou hoje seu relatório ao Colégio de Líderes. Vamos avançar com equilíbrio e diálogo, trabalhando em pautas importantes para o Brasil.

A isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil, proposta do governo Lula, na prática, significa um aumento salarial para todo mundo a partir de janeiro de 2026…



J R Braña B.

(…)

Conteúdo parceiro