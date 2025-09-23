Minicom- Mais de 1,2 mil escolas públicas do Norte e Nordeste, incluindo unidades do Acre, vão receber internet de banda larga graças a um novo edital do Ministério das Comunicações em parceria com o BNDES. A iniciativa, que integra o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), contará com R$ 53 milhões em recursos não reembolsáveis do FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações).

O Acre já havia sido beneficiado pelo programa BNDES FUST – Escolas Conectadas, que conectou 632 escolas na região Norte com R$ 60 milhões em investimentos, atendendo cerca de 500 mil alunos. Com o novo edital, o governo busca ampliar a inclusão digital, reduzir desigualdades no acesso à tecnologia e garantir que estudantes da rede pública tenham oportunidades semelhantes às da rede privada.