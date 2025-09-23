Apex Brasil – Em ano de COP30 – evento global que ocorrerá em novembro, no coração da Amazônia, em Belém, no Pará -, o mundo segue de olho na região amazônica, não apenas pelo papel central que terá nas discussões climáticas globais, mas também pelo seu potencial de negócios sustentáveis que unem desenvolvimento econômico e preservação ambiental. É nesse cenário que a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) realizará, em Rio Branco–AC, de 28 de setembro a 2 de outubro, a 3ª edição do Exporta Mais Amazônia – 40ª edição do Exporta Mais Brasil -, programa que conecta empresas brasileiras a compradores internacionais para fazer negócios.

Esta será a maior edição do programa desde 2023. Mais de 60 empresas da região Norte ficarão frente a frente com 22 compradores estrangeiros de cinco continentes que virão ao Brasil interessados em produtos amazônicos, produzidos de forma sustentável.

“Criamos esse programa para reforçar o protagonismo da região amazônica na promoção de negócios sustentáveis. Ao demonstrar que é possível gerar oportunidades de exportação que impulsionam cadeias produtivas compatíveis com a floresta, que fortalecem comunidades locais e promovem desenvolvimento social e econômico, o mundo todo passa a valorizar ainda mais a conservação da Amazônia. Além de sua importância para o equilíbrio climático global, a região é também um ativo estratégico para o desenvolvimento econômico do Brasil, capaz de gerar inovação, competitividade e inserção qualificada do país nos mercados internacionais”, afirma Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

O Exporta Mais Amazônia já demonstrou impacto significativo em suas duas primeiras edições, movimentando mais de R$ 85 milhões em negócios. Em 2023, a primeira edição do programa foi realizada no Acre e reuniu 35 empresas da região Norte e importadores de 15 países. Já em 2024, na segunda edição, realizada em Belém (PA), foram 33 empresas participantes e 15 compradores de 12 países, que realizaram 231 reuniões de negócios. Agora, em 2025, o programa retorna ao Acre para ampliar esses resultados e reafirmar a vocação da região como protagonista na promoção de negócios sustentáveis.

A iniciativa vai também ao encontro da necessidade de impulsionar as exportações da região, promovendo a desconcentração da pauta exportadora e a diversificação de destinos. A realização do evento em Rio Branco, capital acreana, acontece em decorrência da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Acre no início de agosto. Na ocasião, Lula anunciou R$ 1 bilhão de investimentos no Estado, nas áreas de infraestrutura, educação, desenvolvimento agrário, restauração ecológica e desenvolvimento sustentável, reforçando o compromisso do governo federal com o desenvolvimento integral do Acre e da região amazônica.

3ª edição do Exporta Mais Amazônia

As mais de 60 empresas brasileiras participantes do evento são da região Norte e oferecerão aos potenciais importadores produtos como açaí e frutas processadas, castanha-do-brasil, café robusta, artesanato, carne suína e bovina, e farinha de mandioca. Todos são produzidos de forma compatível com a floresta e resultam do trabalho de cadeias produtivas que beneficiam centenas de famílias extrativistas, agricultores e artesãos da região, gerando renda, inclusão social e preservação ambiental.

Os 22 compradores são oriundos da China, Bulgária, Indonésia, Irlanda, Holanda, Reino Unido, Rússia, Suíça, Colômbia, África do Sul, Peru, Chile, Japão, Índia e Moçambique. Foram selecionados e convidados pelos escritórios internacionais da ApexBrasil e virão ao país com o interesse de fazer negócios.

Para tornar a vinda deles ainda mais produtiva, os compradores terão uma experiência imersiva na região, incluindo visitas a indústrias alimentícias locais e comunidades extrativistas, reforçando o caráter sustentável e cultural da iniciativa.

“Ao aproximar compradores internacionais da realidade amazônica, mostramos que os produtos da região carregam muito mais do que qualidade: eles representam modos de vida compatíveis com a floresta e sustentam milhares de famílias que vivem dela. Quando esses importadores conhecem de perto os processos produtivos e as pessoas envolvidas, percebem que cada negócio fechado aqui tem um impacto positivo na floresta e na vida das pessoas que vivem dela e a mantem de pé”, afirma o representante do Escritório Regional Norte da ApexBrasil, Pedro Netto.

O ponto auge do evento são as rodadas de negócios, momento em que empresários e compradores ficam frente a frente. “As rodadas de negócios são uma grande oportunidade para que as empresas brasileiras apresentem seus produtos, negociem preços e contem suas histórias para compradores relevantes do mundo inteiro. Esse contato direto facilita a concretização de negócios, fortalece relações de confiança e mostra ao mundo o valor único da produção da região”, reforça Igor Celeste, gerente Regional da ApexBrasil. As rodadas ocorrerão nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, no auditório do Sebrae Acre.

No dia 29 de setembro, segunda-feira, o evento Diálogos reunirá autoridades e especialistas em exportação para explanar sobre as oportunidades e desafios do comércio internacional no contexto global. A presença do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, está confirmada. Interessados em acompanhar podem se credenciar neste link: https://forms.office.com/r/YX1fzCj0dK

A força dos produtos amazônicos

A Fruit Life, empresa de Rio Branco, fundada em 2020 e especializada na produção de polpas de açaí e derivados, será uma das participantes dessa edição. Com atuação focada em qualidade e sustentabilidade, a marca trabalha desde a colheita até a entrega final de seus produtos, garantindo respeito ao meio ambiente e geração de valor para a economia local.

Depois de participar do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), realizado pela ApexBrasil no estado do Acre, entre 2024 e 2025, a Fruit Life chega ao Exporta Mais Amazônia preparada para dar o próximo passo: exportar.

“Essa será uma grande oportunidade. Nos sentimos prontos para a exportação após termos passado pela qualificação oferecida pela Apex”, afirma Patrícia Coelho Galdino, sócia da empresa. “Nossa expectativa é apresentar os produtos, formalizar propostas e caminhar para efetivar as exportações. O foco inicial é o mercado latino-americano”, completa.

Já a empresa Seiva Amazon Design, de Ananindeua (PA), liderada pela artesã e empreendedora Lídia Abrahim, transforma borracha amazônica nativa em biojoias sustentáveis produzidas em parceria com 40 mulheres de comunidades ribeirinhas. A empresa vem se preparando desde 2023 para entrar de vez no mercado internacional e já participou de duas edições do Exporta Mais Brasil, em 2024 e 2025. “Nosso primeiro cliente de exportação foi conquistado através da rodada de negócios de artesanato, realizada em Mato Grosso do Sul, no ano passado. É um cliente da Itália e nós estamos atualmente produzindo o pedido dele para envio no final de outubro”, conta.

A participação no programa elevou o padrão de produção e fortaleceu ainda mais a rede de artesãs envolvidas. “Estamos cada vez mais qualificando essas artesãs para que elas possam atender com qualidade, no tempo de produção, no acabamento, no design, nas composições de cores. Tudo isso também para que se tornem especialistas juntamente com a empresa”, explica. Segundo a empresária, o objetivo é oferecer um produto de qualidade e aceito em qualquer lugar do mundo.

Para essa edição do Exporta Mais Amazônia, Lídia prevê boas oportunidades, especialmente no mercado europeu. “Essa é uma clientela que entende bem o nosso produto e a questão sustentável, e que também se identifica com o design das nossas peças. Por isso, temos a expectativa de fechar negócios, conhecer novos clientes e dar continuidade às negociações mesmo após a rodada”, ressalta.